«Бетис» вырвал победу у «Хетафе» в концовке гостевого матча Ла Лиги
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Сегодня, 29 января, завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» играл с «Бетисом». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток главного арбитра Гильермо Куадры Фернандеса прозвучал в 23:00 мск.
В первом тайме «Бетис» владел мячом 61% игрового времени, а также пять раз нанёс удары по воротам соперника, но открыть счёт не сумел. Во втором тайме гости усилили натиск на «Хетафе», но хозяева героически стояли у своих ворот.
В конце концов «Бетис» всё-таки сумел забить гол — случилось это на 85-й минуте встречи, когда был назначен 11-метровый удар в пользу гостей. К «точке» подошёл нападающий Борха Иглесиас, который уверенно реализовал стандарт и принёс своей команде победу — 1:0.
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