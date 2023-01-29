«Палмейрас» победил «Фламенго» и впервые в истории выиграл Суперкубок Бразилии

Завершился матч за Суперкубок Бразилии, в котором «Палмейрас» встречался с «Фламенго». Матч состоялся на стадионе имени Мане Гарринчи и завершился победой «Палмейраса» со счётом 4:3.

«Фламенго» открыл счёт в матче на 26-й минуте. Гол в свой актив записал Габриэл Барбоза. На 38-й минуте «Палмейрас» ответил точным ударом Рафаэля Вейга. Под занавес первого тайма Габриэль Менино вывел «Палмейрас» вперёд. На 51-й минуте Барбоза сравнял счёт.

Спустя семь минут Вейга оформил дубль и вновь вывел «Палмейрас» вперёд. На 61-й минуте «Фламенго» сравнял счёт благодаря голу Педро. На 74-й минуте гол Габриэля Менино принёс «Палмейрасу» победу в матче.

Отметим, «Палмейрас» впервые в истории стал победителем Суперкубка Бразилии.