Анчелотти недоволен глубиной состава «Реала» и приводит в пример «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен глубиной состава команды, сообщает Relevo.
По данным источника, после проигрыша «Реала» в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (1:3) президент «Королевского клуба» Флорентино Перес попросил Анчелотти срочно отреагировать на это поражение, добавив, что клубу не хватает второстепенных трофеев.
Анчелотти, в свою очередь, пожаловался, что у «Реала» есть всего 14–15 игроков, на которых он может рассчитывать на постоянной основе. Также специалист приводит в пример «Барселону», которая, несмотря на экономический кризис, постоянно обновляет свой состав.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на шесть очков.
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