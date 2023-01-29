Тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

«Я думаю, что в первый час мы играли очень хорошо. Это было действительно хорошее выступление, и мы играли так, как я хочу, доминируя на половине поля соперника, с хорошим темпом. Было много движений, мы создали много моментов, но не забили, и это было единственное, чего не хватило в первом тайме. Они усложнили нам задачу, это достойная команда. Они играли компактно, но мы всё равно создали много моментов.

Мы хотим выигрывать в каждой игре. У нас есть команда, и мы также должны строить планы, но на игроках лежит большая ответственность за то, чтобы быть готовыми, быть в форме. Речь идет о восстановлении, сне и футболе», — приводит слова Тен Хага BBC.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Каземиро и ещё один гол забил Фред.

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