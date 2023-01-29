Источник: Гайч 29 января прибудет в Италию перед подписанием контракта с «Вероной»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в шаге от перехода в «Верону», сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.
По данным источника, Гайч 29 января прибудет в Италии и пройдёт медосмотр перед переходом в «Верону».
Ранее сообщалось, что переход аргентинца в итальянский клуб не включает в себя опцию обязательного выкупа. Армейцы, в свою очередь, уже начали поиски нового нападающего на замену Адольфо.
Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
Отметим, Гайч уже имеет опыт выступления в Италии. В 2021 год он защищал цвета «Беневенто».
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