Тимофей Калачев — о «Зените»: сложно выглядеть плохо с такими исполнителями
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Тренер «Чайки» Тимофей Калачев подвёл промежуточные итоги выступления «Зенита» в РПЛ.
«Зенит» не стоит на месте — они развиваются. Но понятно, что игру определяют футболисты. Сложно выглядеть плохо, имея в составе таких исполнителей. Да и тренеру проще работать с такими профессионалами. Мне интересно наблюдать за ними. Сильная, агрессивная команда. Рад, когда наши команды с ними соперничают», — приводит слова Тимофея Калачёва «РБ Спорт».
«Зенит» после 17 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе. Санкт-петербургский клуб опережает ближайшего преследователя, московский «Спартак», на шесть очков.
Первый официальный матч в 2023 году питерцы проведут в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с ульяновской «Волгой».
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