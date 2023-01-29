Калачёв: не вижу причин, почему «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»

Тренер «Чайки» Тимофей Калачев высказался о выступлении «Спартака» в первой части сезона РПЛ.

«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, общий уровень «Зенита» чуть повыше остальных, но и они проигрывают. Мы уже это не раз видели.



Работа Абаскаля? Мы видим только оболочку. Интересно было бы посмотреть как это происходит внутри. Вообще нынешний «Спартак» – своеобразная команда. Могут хорошо сыграть. А может и случится спад. Желаю им, чтобы они смогли побороться за золото», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит».