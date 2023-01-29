«Спортинг» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Бельерину

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Португалии, сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Как утверждает источник, одним из претендентов на 27-летнего игрока является «Спортинг». Ранее сообщалось, что испанец не вписывается в планы рулевого каталонского клуба Хави.
В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с сине-гранатовыми. Эктор — воспитанник каталонцев. Он покинул команду в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года.
В текущем сезоне испанец сыграл за «Барселону» 7 матчей во всех соревнованиях, однако не сумел отличиться какими-либо результативными действиями.
Сине-гранатовые располагаются на первой строчке турнирной таблицы Примеры, набрав 47 баллов. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 41 очко.
Роберт Левандовски переходит в «Барселону». Видеоролик:
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