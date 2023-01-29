Игрок ЦСКА Зайнутдинов заявил, что по-прежнему мечтает перейти в команду из Европы

Хавбек ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признался, что до сих пор хочет попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. В ноябре 2022 года итальянские СМИ сообщали, что на 24‑летнего казахстанского игрока претендует команда Серии А «Аталанта».

«Конечно, желание есть, это мечта детства — попробовать себя в Европе. Но нужно еще работать, доказывать, чтобы был не только интерес, но поступило предложение.

В первой части сезона играл в тройке центральных защитников, а потом меня обратно вернули на позицию латераля. Было много тактических нюансов, но тренеры помогли. В центре плюс‑минус те же функции, больше ответственности в обороне.



Мне больше нравится играть ближе к атаке. Но когда играю левого латераля, тренеры одобряют, чтобы я шёл в атаку, даже требуют. Мое дело — выполнять работу.



У нас сплочённая команда, настроение хорошее, постараемся, чтобы в весенней части сезона всё сложилось хорошо.

Сборы проходят в хорошем режиме. На первом сборе больше работали над функциональной подготовкой, сейчас планируется больше игр, стараемся прибавлять», — цитирует Бактиёра «Матч Премьер».

После 17 туров в РПЛ армейцы занимают пятое место в таблице. В активе команды 29 баллов.