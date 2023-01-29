Фабрицио Романо: «ПСЖ» проведёт с «Зенитом» новый раунд переговоров по трансферу Малкома

Французский «Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересован в переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома и проведён второй раунд переговоров с российским клубом, сообщает в своём «твиттере» авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, парижане хотят обсудить все детали возможного трансфера. Сам Малком поддерживает идею перехода в стан «ПСЖ», однако официального предложения от французского гранда «Зенит» пока не получал.
Ранее агент бразильского футболиста в интервью «Чемпионату» заявил, что контакты с «ПСЖ» действительно были, но до конкретного предложения дело не дошло, поэтому Малком останется в «Зените».
Малком забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 17 играх РПЛ нынешнего сезона.
Малком: я люблю «Зенит», остаюсь здесь
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