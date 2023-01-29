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Кутепов: состояние хорошее, стабильное, форму не набрал до конца

Кутепов: состояние хорошее, стабильное, форму не набрал до конца
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов выразил надежду, что сможет избежать проблем со здоровьем в весенней части чемпионата России по футболу и помочь команде на поле выполнить поставленные на сезон-2022/2023 задачи. Игрок перебрался в московский клуб в июле 2022 года.

«Состояние хорошее, стабильное, форму не набрал до конца, но будем работать. Ощущаю себя хорошо, обстановка отличная в «Торпедо», я доволен.

Надеюсь, что никаких проблем со здоровьем не будет, больше проведу времени на поле и помогу «Торпедо», — приводит слова Кутепова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Илья провёл за клуб 10 матчей, однако не отметился результативными действиями. После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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