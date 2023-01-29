Морган: в «МЮ» Роналду не уважали ни тренер, ни высшее руководство клуба

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», высказался о карьере именитого игрока.
«Он хотел свободы от «Манчестер Юнайтед», где, как он справедливо чувствовал, его не уважали ни менеджер, ни высшее руководство клуба. В идеале, я думаю, он предпочёл бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но «Аль-Наср» сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новый вызов, повышение престижа футбола в новом регионе мира на закате его невероятной карьеры действительно привлекли его», — приводит слова Моргана Tatler.
Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В матче с «Аль-Иттихадом» в рамках Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:3. В обоих матчах Роналду не отметился результативными действиями.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»
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