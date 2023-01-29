Попов: если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам сезона, всё могут списать на перестройку

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера казанского клуба. Контракт со специалистом подписан до конца нынешнего сезона.



«Не знаю, какие у «Рубина» задачи, но если у команды они серьёзные, то назначение Уткульбаева не очень логичное. Он квалифицированный тренер, но никаких результатов у него не было в карьере. Раньше был Слуцкий, в свое время один из лучших тренеров России, а сейчас назначают специалиста, который на протяжении 15 лет просто тренирует.

Многие считают, что «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас в клубе всё меняется. Если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона, всё могут списать на перестройку», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После 20 туров в Первой лиге казанцы занимают третье место. В активе команды 37 очков.