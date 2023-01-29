Попов: если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам сезона, всё могут списать на перестройку

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера казанского клуба. Контракт со специалистом подписан до конца нынешнего сезона.
«Не знаю, какие у «Рубина» задачи, но если у команды они серьёзные, то назначение Уткульбаева не очень логичное. Он квалифицированный тренер, но никаких результатов у него не было в карьере. Раньше был Слуцкий, в свое время один из лучших тренеров России, а сейчас назначают специалиста, который на протяжении 15 лет просто тренирует.
Многие считают, что «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас в клубе всё меняется. Если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона, всё могут списать на перестройку», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
После 20 туров в Первой лиге казанцы занимают третье место. В активе команды 37 очков.
- 29 января 2023
-
07:10
-
07:00
-
06:58
-
06:34
-
06:28
-
06:25
-
05:51
-
05:42
-
05:33
-
05:28
-
05:18
-
04:50
-
04:31
-
04:28
-
04:01
-
03:58
-
03:57
-
03:44
-
03:22
-
03:03
-
02:06
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:23
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:00