Погребняк: для Малкома перейти в «ПСЖ» — как сорвать джекпот. «Зенит» справится и без него

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном переходе нападающего санкт-петербургского клуба Малкома в «ПСЖ».
«Малком — главная фигура и ударная сила «Зенита». Если переход всё же состоится, то «Зенит» потеряет от этого трансфера, а «ПСЖ» — приобретёт. Сам Малком знает, как играть с Месси. Для него перейти в «ПСЖ» — как сорвать джекпот. «Зенит» справится и без него, но, как мне кажется, будут некоторые проблемы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Зенит» проведут второй раунд переговоров о возможном трансфере бразильского футболиста. В нынешнем сезоне Малком принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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