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Кавазашвили: никто из нынешних вратарей в РПЛ не доиграет до 45 лет, как это сделал Буффон

Кавазашвили: никто из нынешних вратарей в РПЛ не доиграет до 45 лет, как это сделал Буффон
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет.

«Может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до такого возраста? Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой – тут даже и добавить нечего», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Буффону исполнилось 45 лет вчера, 28 января. Он становился чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году, а также 10 раз выиграл Серию А с «Ювентусом». В Российской Премьер-Лиге выступают 37-летние Гильерме, Игорь Акинфеев и Антон Шунин, а также 36-летний Михаил Кержаков.

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