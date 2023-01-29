Кавазашвили: никто из нынешних вратарей в РПЛ не доиграет до 45 лет, как это сделал Буффон
Поделиться
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет.
«Может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до такого возраста? Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой – тут даже и добавить нечего», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».
Буффону исполнилось 45 лет вчера, 28 января. Он становился чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году, а также 10 раз выиграл Серию А с «Ювентусом». В Российской Премьер-Лиге выступают 37-летние Гильерме, Игорь Акинфеев и Антон Шунин, а также 36-летний Михаил Кержаков.
Комментарии
- 29 января 2023
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
08:33
-
08:30
-
07:10
-
07:00
-
06:58
-
06:34
-
06:28
-
06:25
-
05:51
-
05:42
-
05:33
-
05:28
-
05:18
-
04:50
-
04:31
-
04:28
-
04:01
-
03:58
-
03:57
-
03:44
-
03:22
-
03:03
-
02:06
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:45
Партнерский контент