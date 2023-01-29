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Источник: «Рубин» отказался продавать Виталия Лисаковича в «Торпедо»

Источник: «Рубин» отказался продавать Виталия Лисаковича в «Торпедо»
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Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не перейдёт в «Торпедо» этой зимой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Казанский клуб отказался продавать Лисаковича в «Торпедо». В «Рубине» рассчитывают на форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ. Ранее сообщалось, что «Торпедо» желает приобрести белорусского нападающего и начало переговоры с «Рубином».

Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешёл из солигорского «Шахтёра» в московский «Локомотив». В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.

«Рубин» находится на третьем месте в Первой лиге.

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Источник: «Торпедо» ведёт переговоры с «Рубином» по переходу Лисаковича
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