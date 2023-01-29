Источник: «Рубин» отказался продавать Виталия Лисаковича в «Торпедо»
Поделиться
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не перейдёт в «Торпедо» этой зимой. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Казанский клуб отказался продавать Лисаковича в «Торпедо». В «Рубине» рассчитывают на форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ. Ранее сообщалось, что «Торпедо» желает приобрести белорусского нападающего и начало переговоры с «Рубином».
Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешёл из солигорского «Шахтёра» в московский «Локомотив». В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.
«Рубин» находится на третьем месте в Первой лиге.
Комментарии
- 29 января 2023
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
08:33
-
08:30
-
07:10
-
07:00
-
06:58
-
06:34
-
06:28
-
06:25
-
05:51
-
05:42
-
05:33
-
05:28
-
05:18
-
04:50
Партнерский контент