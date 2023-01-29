Мюллер: игроки «Баварии» недовольны, что сыграли вничью в трёх матчах. Это раздражает

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выступление команды в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).



«Настрой команды был достойным. Мы хотели разорвать порочный круг в этом матче. В первом тайме сыграли хорошо, во втором ситуация стала более сумбурной. Соперник мешал нам создавать опасные моменты и играл компактно. Конечно, мы недовольны, что сыграли вничью в трёх матчах. Это нас раздражает, но это не должно отрицательно сказываться на наших следующих выступлениях», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров. «Айнтрахт» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 32 очка в сезоне.