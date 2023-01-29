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Валерий Новиков: Акинфеев способен доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться

Валерий Новиков: Акинфеев способен доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться
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Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков заявил, что нынешние голкиперы РПЛ не способны повторить достижение Джанлуиджи Буффона, который продолжает карьеру игрока в 45-летнем возрасте.

«Буффон мне нравится, он входил в список лучших вратарей мира, когда был моложе. Безусловно, это замечательный голкипер. Способен ли кто-то из наших стражей ворот доиграть до 45 лет? Думаю, что нет, ведь для этого нынешним старожилам потребуется еще примерно девять лет. Думаю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Джанлуиджи Буффон стал чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году, а также 10 раз выиграл Серию А с «Ювентусом» и один раз — Лигу 1 с «ПСЖ».

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