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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в бесплатном подписании Стефана де Врея

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в бесплатном подписании Стефана де Врея
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Защитник «Интера» Стефан де Врей, чей контракт с итальянской командой истекает в конце сезона, попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов подписать футболиста на правах свободного агента. Об этом сообщает TEAMTalk.

Ранее появилась информация, что «Интер» начал переговоры о продлении контракта с 30-летним футболистом сборной Нидерландов. Де Врей выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник в 19 матчах во всех турнирах забил один гол.

Сообщалось, что «Интер» рассматривает защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа в качестве замены для Милана Шкриньяра, который отказался продлевать контракт с многократным чемпионом Италии.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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