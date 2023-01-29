Игонин: к Пиняеву и Глушенкову больше внимания, но «Локомотив» может не дать второй шанс

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил перспективы новичков «Локомотива» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Насколько знаю, первоочередная задача — удержаться в РПЛ. Но есть ещё Кубок, где есть перспективы, стоит задача победить в турнире.
Сейчас первый сбор, очень большая физическая нагрузка. Игроки говорят, что в их практике не было такого объёма работы. Они выдерживают, их тренер подтягивает к основному составу, шанс даёт. Внутренняя информация, что они очень стараются и хотят. Все говорили о том, что у немецких тренеров [«Локомотива»] нагрузка слабая. Есть футболисты, которые поиграли в других командах. Единое мнение, что нагрузки сейчас очень большие.
У Пиняева и Глушенкова сейчас чуть больше шансов, футболисты приобретены, к ним больше внимания. С другой стороны, не думаю, что «Локомотив» находится в такой ситуации, когда они могут давать второй шанс», — сказал Игонин в эфире программы «Межсезонье» на канале «Матч Премьер».
- 29 января 2023
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