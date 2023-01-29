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Де Лигт — о ничьей в матче с «Айнтрахтом»: «Бавария» определённо должна играть лучше

Де Лигт — о ничьей в матче с «Айнтрахтом»: «Бавария» определённо должна играть лучше
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Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал выступление команды в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).

«В первом тайме мы показали хороший настрой, создавали моменты, но не реализовали их. В этот раз первый тайм получился лучше, чем в матче с «Кёльном». Но во втором тайме мы не всегда хорошо действовали в защите и позволили сопернику вернуться в игру. Соперник играл на быстрых контратаках во втором тайме и доставил нам проблемы. Мы — «Бавария», мы определённо должны играть лучше», — приводит слова де Лигта Sky Germany.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров. «Айнтрахт» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 32 очка в сезоне.

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