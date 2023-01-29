Экс-футболист Сабитов — о работе тренером: я должен быть помощником, а не чемоданом

Старший тренер «Космоса» из Долгопрудного Ренат Сабитов рассказал о том, как решил начать тренерскую карьеру.

«Я приехал к Андрею Прошину (главный тренер «Космоса». — Прим. «Чемпионата») посоветоваться и сказал, что я закончил как игрок. Больше от него исходило, понимал, что ничего не знаю в тренерстве. Я должен быть помощником, а не чемоданом.

Мне интересна эта профессия. Я за Валерием Карпиным записывал на тренировках, мне это было интересно не как специалисту, а просто для себя. Я прибегал к этим записям год назад», — сказал Сабитов в эфире программы «Всё о главном» на канале «Матч Премьер».



Сабитов в качестве игрока защищал цвета московского «Спартака», подмосковных «Химок», томской «Томи», раменского «Сатурна», «Олимпа‑Долгопрудный» и «Мордовии». Футболист завершил карьеру в 2022 году.