Руслан Нигматуллин считает Промеса и Клаудиньо лучшими легионерами в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, каких футболистов считает лучшими легионерами в Российской Премьер-Лиге.

«Промес в нынешнем сезоне блистает, как и Клаудиньо, — их и выберу лучшими легионерами в РПЛ. Больше на ум никто не приходит. Значит, больше некого выделить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Ранее нидерландский футболист уже играл в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. В этом сезоне бразилец принял участие в 14 матчах РПЛ, забил три гола и отдал пять результативных передач.