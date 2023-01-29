Тен Хаг: Каземиро — отличный игрок, Энтони прогрессирует

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игроках своей команды.

«Мы знаем, что Каземиро — отличный игрок. Он здорово играл в полузащите «Реала» вместе с Кроосом и Модричем. Видно, что он искусен и в атакующей игре, он наслаждается этим. Мне нравится динамичный футбол с вариациями и сменой позиций.

Энтони прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее, разнообразнее и более вертикально. Сегодня он сделал прекрасный пас на первый гол. Мы довольны тем, как он прибавляет на данный момент. У него огромный потенциал, и он должен развивать его каждый день», — приводит слова специалиста ВВС.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» (3:1) в 1/16 Кубка Англии. Каземиро забил два гола.