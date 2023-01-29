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Анчелотти хочет видеть в «Реале» Локателли. «Ювентусу» предложат деньги и Себальоса

Анчелотти хочет видеть в «Реале» Локателли. «Ювентусу» предложат деньги и Себальоса
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли входит в сферу интересов мадридского «Реала». Подписать итальянского специалиста хочет его соотечественник — главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, за 25-летнего Локателли готовы предложить права на Дани Себальоса и денежную компенсацию.

Локателли играет за «Ювентус» на правах аренды из «Сассуоло». Она заканчивается в конце сезона, но у туринцев есть опция выкупа футболиста при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Локателли в 22 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

«Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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