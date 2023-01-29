Ди Марцио: Анчелотти по-прежнему интересен Райс. Он поклонник его футбола

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по-прежнему является большим поклонником игры полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
«Может быть, мы даже можем добавить «Реал» в список тех, кто интересуется Декланом Райсом. Карло Анчелотти — большой поклонник его игры. Так что никогда не забывайте упоминать мадридский клуб по той простой причине, что Карло Анчелотти любит Деклана Райса», — приводит слова Ди Марцио SoccerNews.nl.
24-летний Райс перешёл в «Вест Хэм» летом 2013 года из академии лондонского «Челси». С тех пор за первую команду «молотобойцев» полузащитник в 221 матче забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонам истекает летом 2024-го.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 29 января 2023
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
08:33
-
08:30