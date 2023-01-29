Ди Марцио: Анчелотти по-прежнему интересен Райс. Он поклонник его футбола

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по-прежнему является большим поклонником игры полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Может быть, мы даже можем добавить «Реал» в список тех, кто интересуется Декланом Райсом. Карло Анчелотти — большой поклонник его игры. Так что никогда не забывайте упоминать мадридский клуб по той простой причине, что Карло Анчелотти любит Деклана Райса», — приводит слова Ди Марцио SoccerNews.nl.

24-летний Райс перешёл в «Вест Хэм» летом 2013 года из академии лондонского «Челси». С тех пор за первую команду «молотобойцев» полузащитник в 221 матче забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонам истекает летом 2024-го.

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