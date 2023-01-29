Магуайр: не хочу привыкать к роли запасного в «МЮ». Мне 29, и я впервые в таком положении
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о роли запасного в команде.
«Мне 29 лет, и я никогда прежде в своей карьере не бывал в таком положении. Я не хочу привыкать к этому. Но это неотъемлемая часть футбола, и я усердно работаю каждый день.
Мы знаем, что в команде должна быть конкуренция. У нас есть несколько отличных центральных защитников в клубе. Начиная с этого момента и до конца сезона команда будет нуждаться в каждом из нас», — приводит слова Магуайра ITV.com.
В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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