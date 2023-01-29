«Челси» объявил о переходе Мало Гюсто из «Лиона». Это 13-й трансфер в эпоху Боули

Защитник «Лиона» Мало Гюсто стал футболистом «Челси». 19-летний игрок закончит сезон в своём нынешнем клубе. Об этом сообщает пресс-служба «Челси» на официальном сайте. C новой командой Гюсто подписал контракт до лета 2030 года.
Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Отметим, что после прихода нового руководства «Челси» потратил на трансферы свыше € 450 млн. Рыночная стоимость команды перевалила за отметку в € 1 млрд. Переход Гюсто стал для «Челси» 13-м трансфером в эпоху Тодда Боули. Помимо этого, клуб арендовал несколько футболистов, включая Жоау Феликса из «Атлетико».
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
- 29 января 2023
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
08:33
-
08:30