Наставник сборной Англии Саутгейт не беспокоится о своём будущем в национальной команде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своей работе в национальной команде.

«У меня нет проблем с преемственностью. Кто бы ни был после меня, Англия преуспеет после моего ухода. Ни один главный тренер не будет работать вечно. Для меня большая честь работать на этой должности, и я чувствую, что команда всё ещё находится в процессе совершенствования. У нас есть несколько интересных игроков, которые становятся лучше. Теперь Англия играет гораздо ближе к своему максимальному уровню в решающих матчах на турнирах, мы играем с большей свободой.

Я никогда не беспокоюсь о том, что кто-то другой займёт мою должность и что-то выиграет. Вот как это должно работать. Мы говорим о построении будущего для Англии на данный момент, на следующие несколько месяцев и следующий турнир, а также и на следующие годы, потому что это всегда было основой для работы здесь», — приводит слова Саутгейта пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.

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