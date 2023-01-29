Валерий Карпин мотивирует Кирилла Щетинина на тренировке «Ростова». Видео

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин занялся мотивационной работой на тренировочном сборе команды, словесно помогая полузащитнику Кириллу Щетинину на одном из тренажёров. Видео эпизода доступно в телеграм-канале «Ростова».

Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России. С марта 2022 года Карпин вновь совмещает эти две должности. Контракт с донской командой заключён до конца сезона-2025/2026. Ранее Валерий Карпин работал в «Армавире», «Мальорке» и «Спартаке».

«Ростов» возобновит сезон матчами с «Уралом» в Фонбет Кубке России (22 и 27 февраля). В Российской Премьер-Лиге ростовчане сыграют 4 марта с «Локомотивом» дома.