Валерий Карпин мотивирует Кирилла Щетинина на тренировке «Ростова». Видео
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин занялся мотивационной работой на тренировочном сборе команды, словесно помогая полузащитнику Кириллу Щетинину на одном из тренажёров. Видео эпизода доступно в телеграм-канале «Ростова».
Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России. С марта 2022 года Карпин вновь совмещает эти две должности. Контракт с донской командой заключён до конца сезона-2025/2026. Ранее Валерий Карпин работал в «Армавире», «Мальорке» и «Спартаке».
«Ростов» возобновит сезон матчами с «Уралом» в Фонбет Кубке России (22 и 27 февраля). В Российской Премьер-Лиге ростовчане сыграют 4 марта с «Локомотивом» дома.
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