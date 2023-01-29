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«Барселона» опубликовала результаты медицинского обследования Усмана Дембеле

«Барселона» опубликовала результаты медицинского обследования Усмана Дембеле
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«Барселона» на официальном сайте представила результаты обследования вингера каталонского клуба Усмана Дембеле.

В ходе медицинских тестов у 25-летнего французского футболиста было выявлено повреждение прямой мышцы левого бедра. В ближайшее время Дембеле не сможет принимать участие в матчах. Сроки восстановления вингера будут определены позднее.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле принял участие в 28 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах. Футболист забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

«Барселона» в 18 матчах набрала 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира входят мадридский «Реал» (41) и «Реал Сосьедад» (38).

«Жирона» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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