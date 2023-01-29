Экс-хавбек «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Унионе» из Бундеслиги

Берлинский «Унион» проявляет интерес к подписанию полузащитника Иско, находящегося в статусе свободного агента после разрыва соглашения с «Севильей». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
После 18 матчей Бундеслиги «Унион» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. У лидирующей мюнхенской «Баварии» — 37.
30-летний Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.
В 19 матчах нынешнего сезона Иско забил гол и отдал три результативные передачи. С 2013 по 2022 год он был футболистом мадридского «Реала».
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