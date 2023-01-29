Клопп: если «Ман Сити» не станет чемпионом Англии, не думаю, что Гвардиола смирится с этим

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе с другими командами в английской Премьер-лиге.
«То, что произошло в АПЛ с «Манчестер Сити» и с нами за последние несколько лет, было чем-то абсолютно исключительным. Немного некрасиво говорить об этом, но уровень стабильности, который мы демонстрировали в то время, был сумасшедшим. Невероятным.
Стабильность — это самое сложное в футболе. Посмотрим, что случится с другими командами, когда у них появятся проблемы и травмы. Но вполне вероятно, что всем им будет трудно оставаться на вершине, бороться за еврокубки с учётом команд, денег и качества тренеров в лиге.
Что касается «Манчестер Сити», если они не станут чемпионами, не думаю, что Гвардиола смирится с этим и бросит биться. Они попробуют снова в следующем сезоне», — приводит слова Клоппа Mirror.
- 29 января 2023
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49