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Клопп: если «Ман Сити» не станет чемпионом Англии, не думаю, что Гвардиола смирится с этим

Клопп: если «Ман Сити» не станет чемпионом Англии, не думаю, что Гвардиола смирится с этим
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе с другими командами в английской Премьер-лиге.

«То, что произошло в АПЛ с «Манчестер Сити» и с нами за последние несколько лет, было чем-то абсолютно исключительным. Немного некрасиво говорить об этом, но уровень стабильности, который мы демонстрировали в то время, был сумасшедшим. Невероятным.

Стабильность — это самое сложное в футболе. Посмотрим, что случится с другими командами, когда у них появятся проблемы и травмы. Но вполне вероятно, что всем им будет трудно оставаться на вершине, бороться за еврокубки с учётом команд, денег и качества тренеров в лиге.

Что касается «Манчестер Сити», если они не станут чемпионами, не думаю, что Гвардиола смирится с этим и бросит биться. Они попробуют снова в следующем сезоне», — приводит слова Клоппа Mirror.

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