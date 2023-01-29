Клопп: если «Ман Сити» не станет чемпионом Англии, не думаю, что Гвардиола смирится с этим

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе с другими командами в английской Премьер-лиге.



«То, что произошло в АПЛ с «Манчестер Сити» и с нами за последние несколько лет, было чем-то абсолютно исключительным. Немного некрасиво говорить об этом, но уровень стабильности, который мы демонстрировали в то время, был сумасшедшим. Невероятным.



Стабильность — это самое сложное в футболе. Посмотрим, что случится с другими командами, когда у них появятся проблемы и травмы. Но вполне вероятно, что всем им будет трудно оставаться на вершине, бороться за еврокубки с учётом команд, денег и качества тренеров в лиге.

Что касается «Манчестер Сити», если они не станут чемпионами, не думаю, что Гвардиола смирится с этим и бросит биться. Они попробуют снова в следующем сезоне», — приводит слова Клоппа Mirror.