«Крылья Советов» объявили о подписании экс-футболиста структуры «Ман Сити» Гарре
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Аргентинский вингер Бенхамин Гарре стал футболистом «Крыльев Советов». Об этом стало известно из видео, опубликованного пресс-службой самарского клуба в своём телеграм-канале.
Права на 22-летнего Гарре принадлежали «Расингу», сам футболист выступал на правах аренды за «Уракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити».
«Крылья Советов» возобновят официальную часть сезона 23 февраля, когда дома сыграют с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России. 1 и 5 марта самарскую команду ждут ещё две встречи с бело-голубыми — ответная в Кубке и первая игра в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы. В 17 матчах РПЛ «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место.
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