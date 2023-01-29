Рашфорд — об отменённом голе в Кубке Англии: система VAR вновь взяла верх надо мной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о незасчитанном голе в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).



«К сожалению, система VAR вновь взяла верх над мной. Третий раз в этом сезоне. Было бы невероятно побить рекорд по количеству голов подряд в домашних матчах, но горжусь тем, что сравнялся с рекордом Денниса Вайоллета», — написал Рашфорд на своей странице в социальных сетях.



В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи.



«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Арсенал» (50).

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