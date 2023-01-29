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Защитник «Шахтёра» Тете арендован английским «Лестером»

Защитник «Шахтёра» Тете арендован английским «Лестером»
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Бразильский защитник Тете, права на которого принадлежат «Шахтёру», перешёл на правах аренды в «Лестер». Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

22-летний Тете первую часть сезона провёл в составе «Лиона», где в 17 матчах чемпионата Франции забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Он выступал за этот клуб с марта 2022 года. В «Шахтёре» Тете оказался в феврале 2019-го.

«Я очень рад оказаться в «Лестере». Я посмотрел на стадион и могу сказать, что он прекрасен. Представляю, как он будет выглядеть с большим количеством болельщиков. Я надеюсь забить много голов и отдать большое количество результативных передач. Надеюсь, все болельщики будут рады моей игре, я счастлив быть игроком «Лестера», — приводит слова Тете пресс-служба «Лестера» на официальном сайте.

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