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«Тоттенхэм» сделал предложение в € 25 млн по защитнику «Байера» Инкапье

«Тоттенхэм» сделал предложение в € 25 млн по защитнику «Байера» Инкапье
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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Байера» Пьеро Инкапье и предложил за игрока сборной Эквадора € 25 млн. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, «Тоттенхэм» давно проявляет интерес к Инкапье, поскольку надеется расширить свои возможности в защите. Антонио Конте также является большим поклонником эквадорца и ещё в декабре попросил боссов «Тоттенхэма» подписать центрального защитника. Тем не менее клуб из Леверкузена не намерен легко расставаться со своим футболистом, который в нынешнем сезоне играл как в центре, так и на левом фланге обороны. Если сделка состоится, «Байеру» придётся искать замену за два дня до окончания трансферного окна.

Также сообщается, что «Тоттенхэм» может снова попытаться приобрести Инкапье летом, но тогда он может столкнуться с интересом со стороны «Челси» и «Арсенала».

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