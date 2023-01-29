«Локомотив» объявил состав на товарищеский матч с «Сочи»

«Локомотив» представил состав на первый тайм товарищеского матча с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Команды проводят сборы в ОАЭ.



«Локомотив»: Худяков, Тикнизян, Кузьмичёв, Магкеев, Живоглядов, Баринов, Куликов, Марадишвили, Миранчук, Пиняев, Камано.

Напомним, «Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Локомотив» сыграет с «Ростовом» 4 марта, а «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.