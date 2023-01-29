«Сочи» представил стартовый состав на товарищеский матч с «Локомотивом»

«Сочи» объявил состав на товарищеский матч с московским «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 29 января, в ОАЭ. Начало игры — в 16:00 мск.



«Сочи»: Адамов, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.

Напомним, «Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Локомотив» сыграет с «Ростовом» 4 марта, а «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.