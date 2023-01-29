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Тренер Дзюбы: Артём — атлет, который хочет и может. У него горят глаза

Тренер Дзюбы: Артём — атлет, который хочет и может. У него горят глаза
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Тренер Дмитрий Яшанькин, под руководством которого российский нападающий Артём Дзюба готовится к возобновлению сезона, рассказал о работе со спортсменом.

Артём Дзюба готовится к сезону в тренажёрном зале. Видеоролик:

«Огромное удовольствие работать с атлетом, который хочет и может! Несмотря на долгие годы тренировок, многолетний стаж и колоссальный опыт, у спортсмена горят глаза. Дзюба любит тренироваться и хочет тренироваться. Дзюба — мощный. Артём, спасибо за доверие», — написал Яшанькин в соцсетях.

34-летний Дзюба находится без команды с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород», предлагающем ему контракт до конца сезона.

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