«Милан» впервые в истории пропустил по четыре мяча в двух матчах Серии А подряд

Сегодня, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» проходит матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Милан» принимает «Сассуоло», идёт второй тайм, счёт 4:1 в пользу гостей. «Милан», который в прошлом туре пропустил четыре мяча (от «Лацио»), сделал это вновь. Клуб впервые в истории пропускает по четыре мяча в двух встречах Серии А подряд. Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».

Из-за осечек «Милан», который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии спустя 11 лет, опустился на четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав в 20 матчах 38 очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 12 очков, но у неаполитанцев ещё игра в запасе.

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Полная трансляция матча Cуперкубка Италии доступна в Okko.