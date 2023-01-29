«Милан» впервые в истории пропустил по четыре мяча в двух матчах Серии А подряд

Сегодня, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» проходит матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Милан» принимает «Сассуоло», идёт второй тайм, счёт 4:1 в пользу гостей. «Милан», который в прошлом туре пропустил четыре мяча (от «Лацио»), сделал это вновь. Клуб впервые в истории пропускает по четыре мяча в двух встречах Серии А подряд. Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».
Из-за осечек «Милан», который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии спустя 11 лет, опустился на четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав в 20 матчах 38 очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 12 очков, но у неаполитанцев ещё игра в запасе.
Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матча Cуперкубка Италии доступна в Okko.
- 29 января 2023
-
17:11
-
17:06
-
16:52
-
16:31
-
16:24
-
16:02
-
15:56
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:21
-
15:06
-
14:58
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29