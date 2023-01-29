Telefoot: Малком попросил Медведева отпустить его из «Зенита» в «ПСЖ»
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Нападающий «Зенита» Малком намерен продолжить карьеру в «ПСЖ», о чём он уведомил генерального директора команды Александра Медведева. Об этом сообщает Telefoot.
По сведениям источника, «Зенит» не сказал категоричное «нет» на вопрос о возможном уходе 25-летнего футболиста. Сообщается, что между спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом и другой стороной состоялась встреча. Сегодня, 29 января, на столе у руководителей «Зенита» ещё не было предложения от «ПСЖ» по Малкому.
«ПСЖ» ищет наилучшую возможность, чтобы оформить переход в рамках финансового фэйр-плей. Если Малком и уйдет в «ПСЖ», то лишь на правах аренды. Ранее агент футболиста заявил, что игрок останется в «Зените» и не уедет во Францию.
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