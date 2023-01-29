«Милан» разгромно проиграл «Сассуоло». У Берарди гол и три результативные передачи

Сегодня, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» проходил матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Финальный свисток Антонио Джуи зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:2.
К 21-й минуте счёт стал 2:0 в пользу «Сассуоло»: с передач Доменико Берарди отличились Грегоре Дефрель и Давиде Фраттези. Через несколько минут Оливье Жиру отыграл один мяч с паса Давиде Калабрии. Однако на второй тайм команды ушли с преимуществом «Сассуоло» в два мяча: теперь отличился сам Берарди, ему ассистировал Хамед Траоре.
Во втором тайме «Сассуоло» забил ещё два. Свою фамилию на табло записали Арман Льоренте (автогол) и Матеус Энрике (Берарди). «Милан» ответил точным ударом Дивока Ориги (Жуниор Мессьяс).
«Сассуоло» набрал 20 очков и поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы. «Милан» (38) — четвёртый. Команда Стефано Пиоли пропустила четыре мяча во второй игре Серии А подряд.
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