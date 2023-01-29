Агент Забитцера прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Баварии»
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Агент Роджер Виттманн, представляющий интересы полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера, прокомментировал информацию, согласно которой Забитцер покинет мюнхенский клуб в случае перехода хавбека «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера в «Баварию».
«Марселю комфортно в клубе, у него пятилетний контракт. На данный момент никто из сторон не выступал за расторжение соглашения. Так что это просто истории, раздутые в СМИ», — приводит слова Виттманна Bild.
Ранее сообщалось, что Лаймер станет игроком «Баварии» предстоящим летом. Ожидается, что 25-летний футболист перейдёт в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Сообщалось, что в услугах Лаймера заинтересован ряд европейских клубов, но сам полузащитник хочет продолжить карьеру в «Баварии».
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