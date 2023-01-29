Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев остаток сезона проведёт в аренде в «Алании»

Полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев остаток сезона проведёт в аренде в «Алании»
Комментарии

Хавбек «Оренбурга» Батраз Гурциев пополнил состав владикавказской «Алании».

«Полузащитник ФК «Оренбург» Батраз Гурциев на правах аренды до конца сезона перешёл в ФК «Алания». Желаем удачи Батразу!» — гласит заявление пресс-службы оренбуржцев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок провёл за свою команду восемь матчей, в которых стал автором двух результативных передач.

Команда Марцела Лички в 17 встречах РПЛ набрала 25 очков и ушла на зимний перерыв, занимая седьмую позицию в турнирной таблице.

«Алания», которая выступает в Первой лиге, борется за попадание в высший дивизион страны: после 20 встреч коллектив из Владикавказа располагается на второй позиции в таблице, уступая три балла лидеру – «Балтике».

Новость по теме
Президент «Оренбурга»: про интерес к аргентинским футболистам знаю, отпускать не будем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023