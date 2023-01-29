Полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев остаток сезона проведёт в аренде в «Алании»
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Хавбек «Оренбурга» Батраз Гурциев пополнил состав владикавказской «Алании».
«Полузащитник ФК «Оренбург» Батраз Гурциев на правах аренды до конца сезона перешёл в ФК «Алания». Желаем удачи Батразу!» — гласит заявление пресс-службы оренбуржцев.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок провёл за свою команду восемь матчей, в которых стал автором двух результативных передач.
Команда Марцела Лички в 17 встречах РПЛ набрала 25 очков и ушла на зимний перерыв, занимая седьмую позицию в турнирной таблице.
«Алания», которая выступает в Первой лиге, борется за попадание в высший дивизион страны: после 20 встреч коллектив из Владикавказа располагается на второй позиции в таблице, уступая три балла лидеру – «Балтике».
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