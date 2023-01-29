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«Зенит» не намерен отпускать Малкома в «ПСЖ» в аренду без опции обязательного выкупа

«Зенит» не намерен отпускать Малкома в «ПСЖ» в аренду без опции обязательного выкупа
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Санкт-петербургский «Зенит» не намерен рассматривать вариант ухода бразильского нападающего Малкома в аренду во французский «ПСЖ» без опции обязательного выкупа. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере. Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, сообщил, что его клиент не перейдёт в «ПСЖ». 25-летний бразилец выступает в российском клубе с 2019 года.

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