«Зенит» не намерен отпускать Малкома в «ПСЖ» в аренду без опции обязательного выкупа

Санкт-петербургский «Зенит» не намерен рассматривать вариант ухода бразильского нападающего Малкома в аренду во французский «ПСЖ» без опции обязательного выкупа. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.



«Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере. Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, сообщил, что его клиент не перейдёт в «ПСЖ». 25-летний бразилец выступает в российском клубе с 2019 года.