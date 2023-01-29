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«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голам Щетинина и Ракова

«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голам Щетинина и Ракова
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды счёт не открыли. На 66-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин с передачи Ивана Игнатьева. Окончательный счёт в матче установил нападающий Вадим Раков — 2:0. В этой встрече в составе железнодорожников дебютировал нападающий Сергей Пиняев, который ранее перешёл из самарских «Крыльев Советов».

«Локомотив» провёл третий контрольный матч на сборах. Ранее команда сыграла вничью с узбекским «Бунёдкором» (1:1) и выиграла у московской «Родины» (2:1). «Сочи» в этом году уже обыграл таганрогский «Форте» (5:1) и нижнекамский «Нефтехимик» (3:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 января 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Щетинин – 66'   0:2 Раков – 74'
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