«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голам Щетинина и Ракова

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.



В первом тайме команды счёт не открыли. На 66-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин с передачи Ивана Игнатьева. Окончательный счёт в матче установил нападающий Вадим Раков — 2:0. В этой встрече в составе железнодорожников дебютировал нападающий Сергей Пиняев, который ранее перешёл из самарских «Крыльев Советов».



«Локомотив» провёл третий контрольный матч на сборах. Ранее команда сыграла вничью с узбекским «Бунёдкором» (1:1) и выиграла у московской «Родины» (2:1). «Сочи» в этом году уже обыграл таганрогский «Форте» (5:1) и нижнекамский «Нефтехимик» (3:0).