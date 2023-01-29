Состав «Брайтона» пополнит 19-летний шведский полузащитник Ясин Аяри

19-летний шведский полузащитник АИКа Ясин Аяри перейдёт в английский «Брайтон». Стороны пришли к соглашению, сумма трансфера составит € 6 млн. Игрок прибыл в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личный контракт с «чайками», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Аяри выступал в академии другого шведского клуба — «Росунда» — с 2009 года, а в 2011-м перешёл в АИК. 6 декабря 2020 года он дебютировал за взрослую команду, выйдя в стартовом составе на заключительный матч чемпионата Швеции с «Эльфсборгом». Он стал первым футболистом АИК 2003 года рождения, который вышел на поле в официальной игре.
За свой клуб в минувшем сезоне шведского первенства он провёл 24 игры, забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.
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