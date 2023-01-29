Гарре поделился впечатлениями от перехода в «Крылья Советов»

Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре прокомментировал переход в самарские «Крылья Советов». Сегодня, 29 января, футболист подписал контракт сроком на 3,5 года.

«Конечно, очень рад, что я в «Крыльях». Это важный и эмоциональный момент для меня. Особенно важно, что интерес «Крыльев» был серьёзным и я почувствовал, что клуб действительно во мне заинтересован. Меня отлично встретили, вокруг меня великолепные люди. Я готов выкладываться на максимум, хочу приносить пользу команде. Очень счастлив, что я в «Крыльях».

Читал историю клуба. Знаю, что сейчас команда развивается. «Крылья» — клуб с большой историей и очень интересный проект. В клубе мне сказали, что Самара — особенный город. Да, сейчас здесь прохладно, но это не будет для меня проблемой», — сказал Гарре в интервью пресс-службе самарского клуба.