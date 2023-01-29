Игорь Осинькин оценил игру Николая Рассказова в первых матчах за «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил дебютные матчи экс-защитника «Спартака» Николая Рассказова за самарскую команду. Игрок в играх с «Рубином» (1:2) и «СКА-Хабаровск» записал на свой счёт две голевые передачи.



«Старт Рассказова с двух голевых передач в двух первых матчах превосходит мои ожидания? Мы не должны быть в плену ожиданий, это сборы. Все, а особенно Николай, ещё набирают форму. Мы увидим мастерство, из-за которого мы заинтересовались им, мы видим. Но нет смысла ожидать, что он будет отдавать по две голевые передачи каждый день. Ему надо спокойно набирать форму, адаптироваться. В любом случае ещё нет сыгранности с партнёрами, это впереди. Но он подтвердил, что умеет играть футбол – наша обойма с приобретением таких футболистов только улучшается», — приводит слова специалиста Metaratings.